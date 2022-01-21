Клиент автосервиса у Хасанского рынка выстрелил в автомеханика из-за плохого ремонта

Утром пятницы, 21 января, в Красногвардейском районе Петербурга задержали 77-летнего мужчину, который предположительно выстрелили в руку мастера автосервиса у Хасанского рынка из травматического пистолета. Пострадал 59-летний работник сервиса. Мужчине оказали медицинскую помощь на месте, его здоровье вне опасности.

В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти уточнили, что мужчина начал стрельбу из-за некачественного ремонта автомобиля. Его доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств произошедшего.