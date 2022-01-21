В Московском районе задержали пристававшего к школьнику мужчину

Житель Московского района обратился в полицию с заявлением о том, что в отношении его сына школьника были совершены развратные действия. Эпизод имел место 3 июля 2021 года в парадной дома в 5-м Предпортовом проезде. Родителю ребенок рассказал о случившемся только сейчас. По словам мальчика, малоизвестный мужчина трогал его.

В итоге подозреваемый в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего был задержан на Краснопутиловской улице. Мужчине 33 года и в Петербург он приехал из Новосибирская. В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания.