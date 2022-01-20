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На улице Восстания глыба льда упала на Porsche Cayenne

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© Фото: Baltphoto

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Автомобиль сильно поврежден, пострадавших нет.

На припаркованный возле дома 44 по улице Восстания автомобиль Porsche Cayenne рухнула глыба льда. Размеры угодившей на капот иномарки льдины были внушительными. Очевидцы сравнили её со школьной партой.

Пострадавших в этом инциденте нет по счастливой случайности. Водитель и пассажиры иномарки покинули салон буквально за минуту до случившегося.

Глыба повредила фары, капот, крыло и дверь дорогостоящего автомобиля. Выяснилось, что снег на крыше дома 44 не убирали очень давно. Во время оттепели он подтаял, после смерзся и в таком виде рухнул вниз на машину.

Пострадавшего под падающей с крыш наледью имущества в Петербурге становится все больше. Сосульки и глыбы льда угрожают не только машинам, но и самим горожанам. На 3-й Советской улице льдина обрушилась на проходящего по тротуару мужчину, едва не оставив последнего без скальпа.

Увы, такие инциденты никак не меняют отношение властей к происходящему. Губернатор Александр Беглов ограничивается тем, что «ругает на камеру» городских чиновников, по-прежнему не предпринимая реальных мер для защиты автомобилей и голов петербуржцев.

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