В Шушарах школьница пострадала из-за отлетевшего у автобуса колеса

Утром субботы, 15 января, в Шушарах госпитализировали девятиклассницу. Девушка находится в состоянии средней тяжести.

Как сообщает «КП-Петербург», школьница шла по парковке, когда по ней совершал движение автобус. Когда у него отвалилось колесо, оно полетело прямо в девушку и сильно ударило её. Пострадавшую в детскую городскую больницу №1.

Автобусом управлял 55-летний водитель. Известно, что за прошлый год он был 19 раз привлечен к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Подробности произошедшего в настоящее время выясняются.