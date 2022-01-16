Полиция ищет того, кто ударил пассажира в лицо на станции «Гостиный двор»

Вечером субботы, 15 января, мужчину ударили по лицу на перегоне между станциями «Маяковская» и «Гостиный двор». Как сообщает «КП-Петербург», в полицию о произошедшем сообщил инспектор службы управления обеспечения транспортной безопасности.

Уточняется, что конфликт начался еще на станции «Маяковская». С пострадавшим конфликтовали трое, один из них в итоге ударил его по лицу.

Далее очевидец достал телефон и стал снимать происходящее на камеру. На станции «Гостиный двор» вышедшие из вагона агрессоры перешли на станцию «Невский проспект» и воспользовались выходом из метро на канал Грибоедова.

По описанию на всех троих составлены ориентировки. Теперь их ищет полиция.