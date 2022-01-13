Более сотни иностранцев поймали на границе в Ленобласти в праздники

С начала 2022 года на границе РФ в Ленинградской области было задержано более сотни иностранцев, которые пытались попасть в Финляндию. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Петербургу и области.

В лесу в Выборгском районе Ленинградской области задержали четверых мужчин с двумя мачете, продуктами и теплыми вещами в рюкзаках. У нарушителей выявили обморожение, поэтому для начала доставили в больницу Светогорска. Лишь после выписки их привлекли к административной ответственности. Нарушители получили штраф, а также будут принудительно выдворены с территории Российской Федерации.