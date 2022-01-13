В жестоком убийстве пенсионерки на юге Петербурга подозревают её сына

В среду 12 января, в квартире на улице Пионерстроя было обнаружено тело 84-летней женщины с множественными ножевыми ранениями. Как сообщает «Фонтанка», в общей сложности их было несколько десятков. У погибшей также были выколоты глаза.

Полицию вызвали соседи женщины. По подозрению в совершении преступления задержали её 46-летнего сына. Известно, что мужчина давно состоит на учете в психоневрологическом диспансере. До лето 2021 года он проходил лечение в психиатрической больнице имени Кащенко, где пребывал в течение нескольких лет.

Муж погибшей умер в январе 2021 года. В квартире она проживала вдвоем с выписавшимся из психиатрической больницы сыном.