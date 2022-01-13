Упавший с крыши на Седова во время очистки от снега рабочий госпитализирован

В Невском районе Петербурга госпитализирован 17-летний рабочий, который чистил снег на крыше детского сада на улице Седова. Как сообщает ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), инцидент произошел на днем 12 января на крыше двухэтажного детского сада №51.

Юношу госпитализировали в детскую городскую больницу № 19. Он получил тяжелые травмы. Известно, что на крыше пострадавший мог находится без страховки.

В настоящий момент полиция и следственный комитет проводят проверку. Выясняются подробные обстоятельства случившегося.