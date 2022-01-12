В МВД объяснили, зачем иностранка покинула здание суда в Петербурге

Иностранка, доставленная на слушание в Кировский районный суд Петербурга, не сбегала из здания. Информацию о её побеге опровергли в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В МВД пояснили, что женщина покидала здание по служебной необходимости. Однако, позже она была возвращена в здание.

Ранее СМИ сообщили, что о побеге иностранки, которая была доставлена в здание суда с материалами о нарушении миграционного законодательства. Данную информацию подтвердили в объединенной пресс-службе судов города.