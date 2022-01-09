Отопление в дома на набережной Фонтанки обещают вернуть к полудню

Ремонт поврежденной трубы возле дома 88 по набережной реки Фонтанки завершили раньше срока. Отопление жителям близлежащих домов обещают вернуть примерно в полдень 9 января. Как сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», на участке заменили четыре метра ненадежного трубопровода.

Дефект на теплосетях выявили вечером субботы, 8 января. Без отопления остались жители домов на Загородном проспекте, переулке Джамбула и набережной реки Фонтанки.

В пресс-службе напомнили жителям, что если после полудня в их домах по-прежнему сохранятся проблемы с отоплением и горячим водоснабжением, необходимо обратиться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем.