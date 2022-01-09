Жители дома на Загородном проспекте мерзнут второй раз за неделю

У жителей дома 21 по Загородному проспекту неделя выдалась непростой. Как сообщает «Петербургский Дневник», ссылаясь на информацию от проживающих в доме, отопление отключили из-за прорыва трубы. Данный случай стал уже вторым за неделю. Без отопления жители дома остались вечером 8 января и провели ночь. Точное время возвращения тепла в многострадальный дом пока остается неизвестным.

Это не первый случай отключение отопления в Петербурге. Ранее, как сообщал «Санкт-Петербург.ру», повреждение тепломагистрали в Невском районе оставило без тепла около трех десятков домов в квартале Ржевка-Пороховые.