Ларек на «Пионерской» полностью выгорел за полчаса

В субботу, 8 января, в Приморском районе Петербурга произошел пожар. Загорелся ларек с морепродуктами и выпечкой возле станции метро «Пионерская».

В пресс-службе МЧС России по Петербургу и Ленобласти уточнили, что сигнал о возгорании поступил в 16:23. Тушением занимались три пожарных расчета общей численностью 15 человек. Ликвидировать возгорание удалось в 17:04.

Размеры торгового помещения составляли 2 на 6 метров. В итоге ларек выгорел полностью.

Информации о пострадавших при пожаре не поступало.