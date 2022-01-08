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Ларек на «Пионерской» полностью выгорел за полчаса

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© Фото: Baltphoto

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Точная причина возгорания пока неизвестна.

В субботу, 8 января, в Приморском районе Петербурга произошел пожар. Загорелся ларек с морепродуктами и выпечкой возле станции метро «Пионерская».

В пресс-службе МЧС России по Петербургу и Ленобласти уточнили, что сигнал о возгорании поступил в 16:23. Тушением занимались три пожарных расчета общей численностью 15 человек. Ликвидировать возгорание удалось в 17:04.

Размеры торгового помещения составляли 2 на 6 метров. В итоге ларек выгорел полностью.

Информации о пострадавших при пожаре не поступало.

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