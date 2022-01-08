При пожаре на Карпинского пострадали двое

В субботу, 8 января, в Калининском районе Петербурга произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, загорелась обстановка двухкомнатной квартиры на улице Карпинского.

Сообщение о возгорании поступило в 10:37. Загорелась обстановка кухни на площади пять квадратных метров. Пламя удалось потушить в 11:02. в тушении участвовали 11 спасателей на двух единицах техники.

В этом пожаре пострадали два человека. Оба госпитализированы. По предварительной информации, причиной госпитализации стала легкая степень отравления продуктами горения у пострадавших.