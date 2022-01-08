Туристка из Краснодарского края поскользнулась на Дворцовой и попала в больницу

На Дворцовой площади женщина получила серьезные травмы, когда пыталась сделать селфи. Как сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, в итоге 59-летнюю туристку из Краснодарского края пришлось госпитализировать.

Женщину увезли в Мариинскую больницу, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга. Состояние женщины тяжелое, врачи борются за жизнь пациентки.

Известно, что женщина поскользнулась, пытаясь сфотографироваться возле новогодней композиции у елки. Территорию посыпают песком, однако из-за большого скопления людей песок быстро разносят и злополучный участок снова становится очень скользким.