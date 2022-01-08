Ранее судимый петербуржец напал на посетителей бара с ножом

В пятницу, 7 января, мужчина устроил погром в баре «Дика утка» на Васильевском острове. Как сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, после этого агрессор набросился с ножом на посетителей заведения.

В результате пострадали двое. 52 и 55-летнего мужчин госпитализировали в Мариинскую больницу. Один получил ножевое ранение бедра, второй — проникающую рану груди. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Нападавшего полиция задержала по «горячим следам». Выяснилось, что мужчина ранее был неоднократно судим. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.