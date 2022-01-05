Отель на Старо-Петергофском лишился козырька

Вечером 4 января у отеля на Старо-Петергофском проспекте обрушился козырек. Расположенная над дверью конструкция обрушилась на тротуар. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и это можно назвать чудом.

Это далеко не первое обрушение элементов фасадов, с которым столкнулся Петербург. Ему предшествовало падение лепнины с дома на улице Чайковского. Лоджия на Рыбацком проспекте упала вниз прямо в новогоднюю ночь.

Губернатор Александр Беглов ранее пообещал отремонтировать дом на Большеохтинском проспекте. Здание 1970-го года постройки требует ремонта давно: балконы охвачены коррозией, а конструкции фасада грозят обрушением.

Однако, таких домов в Петербурге много больше, чем один. Ждет ли в ближайшее время капитальный ремонт пострадавшие дома на Старо-Петергофском или на улице Чайковского пока неизвестно.