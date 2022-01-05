Возле станции «Нарвская» рухнул фрагмент фасада дома

Поздним вечером 4 января недалеко от станции метро «Нарвская» случилось ЧП. Как сообщает 78.ru, с дома 52 по Старо-Петергофскому проспекту рухнул козырек и часть фасада.

Петербуржец Дмитрий Жеребцов, который в этот момент проходил вдоль здания, называет вчерашний день своим вторым Днем рождения. Он рассказал изданию, что сначала услышал звук, как будто что-то отрывается, затем поднял голову и увидел, что на него летят обломки.

Мужчина успел отпрыгнуть на безопасное расстояние и инцидент закончился для него легким испугом. Прохожие останавливались и спрашивали у Дмитрия все ли в порядке, а кто-то даже поздравлял его со вторым Днем рождения.