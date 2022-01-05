В Выборгском районе у начальника охраны украли украшения на миллион

Новогодние праздники закончились для проживающего в Выборгском районе начальника охраны одного из предприятий города квартирной кражей. Утром 4 января он обратился в полицию и сообщил, что в период с 31 декабря кто-то проник в его квартиру на Ярославском проспекте, подобрав ключи к входной двери.

Добычей злоумышленника стали 200 тысяч рублей, двое часов, а также шесть серёжек, трое колец и брошь. Материальный ущерб хозяин квартиры оценил в один миллион рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полиция изъяла и изучает записи с установленной возле парадной жилого дома камеры видеонаблюдения.