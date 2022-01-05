При пожаре на Дачном проспекте погиб известный историк Яранцев

В ночь на 4 января в квартире на Дачном проспекте вспыхнул пожар. В огне погиб мужчина.
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», погибший — известный историк, профессор СПбГУ Владимир Яранцев. Он является автором энциклопедии «Три века Санкт-Петербурга». Владимир Яранцев также водил экскурсии по Петербургу.
В огне пострадала супруга Яранцева. Женщина получила ожоги первой и второй степени, а также отравилась продуктами горения.
Точные причины пожара в настоящее время выясняются. По предварительной версии, к возгоранию могло привести неудовлетворительное состояние здоровья пенсионеров в сочетании с сильной захламленностью квартиры.