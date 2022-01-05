Купание в бассейне при отеле в Петергофе закончилось для ребенка больницей

Отдых семьи в СПА-отеле в Петергофе омрачил несчастный случай. Как сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, пятилетний мальчик едва не утонул, купаясь в бассейне.

Около 17 часов 4 января в отель «Гранд Петергоф» вызвали скорую, которая доставила маленького пациента в детскую городскую больницу № 1. Ребенку поставили диагноз «утопление в пресной воде». Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Мальчик растет в благополучной семье, которая ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов и органов опеки. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.