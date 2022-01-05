Одного напавшего с битой на автобус в Петроградском районе задержали

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту нападения на рейсовый автобус с битами. В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти пояснили, что задержали одного из предполагаемых участников нападения на Петроградской стороне.

В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении. Уголовное дело возбуждено по статье о вандализме.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал двоих мужчинах на автомобиле Mercedes-Benz, которые перекрыли проезд автобусу на Малом проспекте П.С. После этого они вышли из авто и начали наносить битами удары по боковому стеклу, пытаясь добраться до водителя. Последнего спасла закрытая кабина.