Петербуржцу пришлось ухать в больницу после конфликта во дворе

В ночь на 3 января во дворе в Невском районе Петербурга произошел конфликт между соседями. На проспекте Большевиков один мужчина выстрелил в другого из травматического пистолета.

Как сообщает РенТВ, пострадавший самостоятельно обратился в больницу. Медики диагностировали у него огнестрельное ранение кисти руки и паха. Мужчине оказали первую помощь и отпустили домой.

Полиция уже задержала соседа с пистолетом. Выяснилось, что он был ранее судим за мошенничество, хранение наркотиков и причинение тяжкого вреда здоровью. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.