Двое с битами атаковали автобус на Петроградской стороне

Во вторник, 4 января, в Петроградском районе Петербурга двое неизвестных напали с битами на рейсовый автобус. В полицию о произошедшем сообщила свидетельница происшествия на Малом проспекте.

Женщина поведала, что белый Mercedes-Benz С-класса перегородил дорогу автобусу №191. После этого из него вышли двое с битами. Они разбили боковое стекло и пытались добраться до водителя. Последнего защитила закрытая кабина.

Затем злоумышленники с битами скрылись. В настоящее время их разыскивает полиция. Владельца иномарки удалось установить. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.