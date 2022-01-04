В пожаре на Дачном проспекте погиб мужчина

В ночь на 4 января в Кировском районе Петербурга произошел пожар. Как сообщили в городском управлении МЧС, сообщение о возгорании поступило в 23:37. Горела обстановка на площади в 10 квадратных метров в четырехкомнатной квартире на Дачном проспекте.

Из объятой пламенем квартиры эвакуировали женщину. Находившийся внутри мужчина погиб. Его тело нашли спасатели. Всего на время тушения из многоквартирного дома эвакуировали 12 человек.

Тушением занимались 12 сотрудников МЧС на трех единицах специальной техники. Полностью справится с пожаром удалось в 00:12 4 января.