Пожарные дважды выезжали тушить квартиру на Бадаева

В Невском районе Петербурга пожарные дважды выезжали тушить одну и ту же квартиру в доме 8 корпус 1 по улице Бадаева. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Первый раз сигнал о возгорании в квартире поступил в 23:35 пятницы, 31 декабря. Горела обстановка на площади семь квадратных метров. На тушение огня пожарным потребовался час.

Днем 1 января возгорание снова возникло в той же квартире. На этот раз объятая пламенем площадь составила три квадратных метра на кухне. Потушить пламя удалось уже через 17 минут.

Информации о пострадавших при возгорании на улице Бадаева не поступало.