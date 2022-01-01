На Рыбацком проспекте от взрыва обрушился балкон

В новогоднюю ночь в Невском районе Петербурга случилось ЧП. От взрыва на Рыбацком проспекте обрушилась лоджия одной из квартир многоэтажного дома. Взрывом выбило оконную раму и обломки упали на припаркованные внизу автомобили. 78.ru сообщает, что в инциденте никто не пострадал.

Точные причины произошедшего к настоящему моменту не установлены. По одной из версий в квартире мог взорваться баллон с газом. Согласно другой, причиной мощного взрыва стал фейерверк. Подробности инцидента выясняются.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал о предновогоднем пожаре в квартире на улицы Белы Куна.