Под Новый год на Белы Куна тушили квартиру

Вечером в пятницу, 31 декабря, во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар. Загорелась трехкомнатная квартира на улице Белы Куна.

Как уточнили в пресс-службе городского ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил в 18:18. Горела обстановка на площади 25 квадратных метров. Причина возгорания к настоящему моменту не установлена.

Потушить пламя удалось к 18:54. На объекте работали 20 пожарных на четырех пожарных машинах.

Информации о пострадавших при пожаре на улице Белы Куна не поступало. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.