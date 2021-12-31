В Кировском районе госпитализировали мужчину с огнестрелом

В четверг, 30 декабря, во дворе дома 44 по улице Червонного Казачества произошел конфликт. 21-летний уроженец Ставрополья, который в итоге получил огнестрельные ранения, сообщил полиции, что двое незнакомцев взялись за оружие, когда исчерпали все словесные аргументы в споре.

Как сообщают «Невские Новости», пострадавший госпитализирован в удовлетворительном состоянии. У него диагностировали непроникающее пулевое ранение передней брюшной стенки и коленных суставов.

Стрелков ищет полиция. Место происшествия не находилось в объективе городских камер видеонаблюдения. Уголовное дело возбуждено по факту хулиганства, совершенного группой лиц.