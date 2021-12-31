В Апраксином дворе ночью тушили один из корпусов

В ночь на 31 декабря в Петербурге случился крупный пожар в Апраксином дворе. Как сообщили в городском управлении МЧС, сообщение о возгорании поступило в 22:37. Горел 47 корпус дом 28-30 по Садовой улице.

Загоревшийся объект оказался административным зданием площадью 50 квадратных метров. Огонь охватил в нем 15 квадратных метров.

На объекте работали четыре пожарных расчета численностью 20 сотрудников МЧС. На место также выехала полиция и исполняющая обязанности главы администрации Центрального района Елена Федорова.

Локализовать возгорание удалось в 22:54. Полностью потушить его смогли только к часу ночи. Информации о пострадавших не поступало.