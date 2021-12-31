В Петербурге лжеминер ТЦ представился Славой Марлоу

Утром четверга, 30 декабря, из управления ФСБ в дежурную часть ГУ МВД поступила информация о предполагаемом минировании торговых центров «Галерея» и «Европолис», а также 20 других петербургских торговых центров. Автор сообщения также утверждал, что петербургский метрополитен заминирован. Письмо было подписано именем известного исполнителя Славы Марлоу.

Как сообщает «Фонтанка», в итоге эвакуация ни из торговых центров, ни из метрополитена не проводилась. Первые были еще закрыты из-за раннего часа. В ходе проверки ничего опасного на этих объектах не обнаружили.