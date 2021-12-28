В Петербурге искали и нашли восьмилетнего мальчика

В Выборгском районе Петербурга днем во вторник, 28 декабря, развернулись поиски пропавшего восьмилетнего мальчика. Он гулял в парке Лесотехнической академии. Когда ребенок потерялся женщина обратилась в полицию.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, ребенка сразу после обращения женщины начали искать сотрудники полиции. Подключились также кинологи с собаками. Сама бабушка также приняла участие в поисках. Информацию о пропавшем ребенке опубликовал и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

В итоге пропавшего ребенка нашли возле его дома. Отмечается, что жизни и здоровью потерявшегося ничто не угрожает.