Снегоуборочная машина сбила девушку возле ТЦ «Мега Дыбенко»

В субботу, 25 декабря, возле торгового центра «Мега Дыбенко»во Всеволожском районе Ленинградской области снегоуборочная машина сбила пешехода. Как сообщает ЛенТВ24, пострадала 22-летняя девушка. Она своими силами добралась до травмпункта, где пострадавшей диагностировали ушиб правой кисти и предплечья.

Перед ДТП девушка шла вдоль проезжей части по Мурманскому шоссе. Наезд произошел на 12 километре трассы. По предварительной версии, водитель уборочной машины не заметил пешехода на шоссе.