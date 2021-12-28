Глава «Балтийской промышленной компании» помещена под домашний арест

В Петербурге суд избрал меру пресечения главе «Балтийской промышленной компании» Диане Калединой. Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, она отправлена под домашний арест до февраля 2022 года.

Диане Калединой предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что она и другие сотрудники «Балтийской промышленной компании» осуществили поставку китайских, а не российских станков в НПП «Сигнал» в 2016 году.

Защита Дианы Калединой считает обвинение несостоятельным. НПП «Сигнал» в течение пяти лет претензий по качеству станков не предъявлял. Поставленное оборудование успешно прошло необходимую экспертизу.