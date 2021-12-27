Жители семи домов в Колпино ждут отопления в аномальные морозы

В Петербурге очередная авария на теплосетях — на этот раз в Колпинском районе. Без тепла при «серьезном» минусе на улице остаются жители домов №№ 31, 32, 33, 34, 35, 37 и 40 по Загородной улице. Батареи в них не остыли совсем, но едва ли позволяют прогреть помещение.

Как сообщили в администрации Колпинского района, работы по устранению аварии ведутся. Однако, тепло в квартиры обещают дать только в 21:30 понедельника, 27 декабря. Это не значит, что батареи сразу станут горячими — на возвращение к нормальной температуре потребуется еще 2-3 часа.

Жителям Колпино нынешней зимой не привыкать сидеть без отопления. Совсем недавно в районе произошло две подобных аварии — неделю назад и 25 декабря.

Причину, по которой раз за разом происходят подобные коммунальные аварии, ранее озвучивал губернатор Александр Беглов. Это уровень износа тепловых сетей, который является настоящей проблемой для города. В качестве решения губернатор обещал повысить темп ремонта обветшалых труб — ежегодно городу необходимо заменять примерно по 350 километров. Призвал Александр Беглов к порядку и управляющие компании, которые попросил «не отлынивать» от обеспечения петербуржцев теплом.

Несмотря на заявления о готовности к отопительному сезону 2021-2022 года, от многочисленных коммунальных аварий с приходом морозов это не спасло. Ситуация повторяется раз за разом — после очередного прорыва петербуржцы мерзнут в своих квартирах.