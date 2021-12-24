Водитель, открывший стрельбу у больницы в Пушкине, задержан

Водителя водителя Audi A8, который открыл стрельбу по карете скорой помощи в Пушкине, задержали по «горячим следам». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

Для его задержания в Петербурге ввели план «Перехват». В итоге мужчина был задержан на Тверской улице в Колпино. При задержании у предполагаемого стрелка был изъят травматический пистолет, из которого тот стрелял в воздух. Мужчину доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что днем в пятницу, 24 декабря, на Госпитальной улице в Пушкине произошел конфликт водителей Audi A8 и автомобиля скорой помощи. В результате первый открыл стрельбу.