Станцию «Рыбацкое» открыли после сбоя

Станцию петербургская метрополитена «Рыбацкое» открыли для пассажиров в 14:53. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

Станция была закрыта по техническим причинам в течение 13 минут. В это время поезда по «зеленой» Невско-Василеостровской линии петербургского метрополитена следовали только на участке от станции «Беговая» до «Обухово». Пассажиров по громкой связи просили пользоваться автобусами от станции «Пролетарская».

В настоящее время станция «Рыбацкое» открыта и на вход, и на выход. Движение по зеленой ветке осуществляется в полном объеме и по стандартному графику.