Петербургского следователя задержали за крупную взятку в Ленобласти

Следователя следственного управления УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга был задержан в Ленинградской области. Как сообщили в в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области за взятку в миллион рублей он обещал тщательно расследовать определенное уголовное дело.

Следствие полагает, что подозреваемый не только получил взятку за свои услуги, но также потребовал оказать ему помощь в бурении скважины на территории домовладения в Ломоносовском районе Ленобласти.

Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере. Следователю уже предъявили обвинение в данном преступлении.