Принимавшая ванну с телефоном школьница погибла в Сестрорецке

В частном доме в Сестрорецке нашли мертвой школьницу. Как сообщает ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), вечером вторника 14-летняя девочка отправилась в ванную, взяв с собой мобильный телефон. Чтобы заряжать гаджет, девочка подключила его к удлинителю.

Мертвую девочку в ванной нашла мать утром 22 декабря. На её теле были заметны ожоги. По предварительной версии, погибшая уронила заряжающийся смартфон в воду.

Мать позвонила отцу погибшей школьницы, он вынул тело из воды и перенес в комнату, вызвав скорую помощь. Приехавшие медики констатировали смерть девочки и сообщили о случившемся в полицию.

Прибывшие на место полицейские изъяли телефон, зарядное устройство, удлинитель. По факту смерти несовершеннолетней проводится проверка.