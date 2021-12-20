На «Северной верфи» рассказали о повреждениях корвета «Проворный» после пожара

У корвета «Проворный», на котором вечером 17 декабря вспыхнул пожар, придется демонтировать надстройку. На предприятии «Северная верфь» пояснили, что корпус корабля не пострадал от огня, благодаря смонтированной противопожарной изоляции. Отмечается, что предприятие уже ведет переговоры со Средне-Невским судостроительным заводом, где могут построить новую надстройку взамен сгоревшей.

Из трюмов корабля откачали воду, попавшую туда при тушении пожара. Поверхности просушили. С этой задачей оперативно справились около 100 рабочих, чтобы избежать замерзания воды.

На «Северной верфи» приступила к работе комиссия из представителей завода и ОСК. Её задачей станет оценка ущерба после пожара.