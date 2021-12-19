Администратора «Зенита» задержали за «пьяную» езду

В Петербурге задержан администратор футбольного клуба "Зенит" Игорь Дайнеко. Как сообщили в в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Игоря Дайнеко уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде, поэтому в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. После задержания и возбуждения дела водитель был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее информация о задержании Игоря Дайнеко появилась в сообществе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте». Известно, что администратора «Зенита» сотрудники ГИБДД остановили для проверки на Парашютной улице в Приморском районе Петербурга. От медицинского освидетельствования он отказался.