На Московском проспекте пожарный упал в вентиляционную шахту

При тушении пожара в неэксплутируемом здании на Московском проспекте, 114 пострадал сотрудник пожарной охраны. В региональном управлении МЧС уточнили, что пожарный провалился в технологический проем глубиной полтора метра.

В итоге сотруднику пожарной охраны понадобилась госпитализация. Врачи диагностировали у него ушиб бедра и тазобедренного сустава.

Инцидент произошел на втором этаже здания в темное время суток. Пожарный не смог разглядеть технологические особенности строения неиспользуемого здания из-за ограниченной видимости.

Информацию о возгорании в дежурной части получили в 10:43 воскресенья, 19 декабря. В тушении участвовали 25 сотрудников МЧС.