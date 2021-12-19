Рабочие нашли в подвале НИИ «Гипроникель» боеприпасы

Рабочие обнаружили в подвале института «Гипроникель» на Гражданском проспекте склад боеприпасов. Как сообщает 78.ru, внутри оказались граната и более пяти тысяч патронов. После такой находки работы были остановлены, на место вызвали полицию.

Обнаруженные предметы изъяли для проведения экспертизы. Она установила, что в подвале найдена реактивная противотанковая граната РПГ-26. Проверка патронов до настоящего момента не завершена.

По факту обнаруженных в НИИ «Гипроникель» боеприпасов в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По одной из версий, боеприпасы в институте спрятали в 1990-х.