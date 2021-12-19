Неизвестный напал на петербуржца на остановке

В Красносельском районе Петербурга совершено нападение на 22-летнего молодого человека, ожидавшего автобуса на остановке на улице Рихрада Зорге. Как сообщают «Невские Новости», очевидец позвонил в полицию около 9:00 в субботу, 18 декабря.

Известно, что в результате нападения пострадавший упал, сильно ударился головой и потерял сознание. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом костей основания лицевого черепа, острую периорбитальную гематому теменно-височной области.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Его поместили в реанимацию. Полиция задержала подозреваемого недалеко от места предполагаемого нападения. О причинах его поступка пока не сообщается.