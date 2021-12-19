На «Северной верфи» спустя сутки потушили пожар

На предприятии «Северная верфь» вечером субботы, 18 декабря, полностью ликвидировали возгорание. В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что сделать это удалось в 23:00, то есть спустя сутки после возникновения пожара.

Значительная часть дня ушла у пожарных на разборку завалов и проливку отдельных очагов горения. В общей сложности, в тушении участвовали 168 человек и 42 единицы техники.

О пожаре на верхней палубе строящегося корвета проекта 20385 «Проворный» стало известно вечером пятницы, 17 декабря. Пожар охватил более 800 квадратных метров. Пламя тушили по четвертому номеру сложности.

Вероятные нарушения правил безопасности при покрасочных работах на строящемся корвете уже стали поводом для уголовного дела.