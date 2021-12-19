Семимесячный малыш госпитализирован с ожогами в Петербурге, следователи проводят проверку

В Петербурге госпитализировали семимесячного ребенка с ожогами и отравлением неизвестным психотропным веществом. В следственном комитете сообщили, что уже начали проверку по этому факту. По её итогам будет принято процессуальное решение.

По данным Рен-ТВ, мать мальчика находилась в запое и несколько дней не следила за ним. Помещенный в больницу малыш уже чувствует себя лучше. В скором времени его планирует забрать отец, который вернется из командировки.

Как сообщают «Невские Новости», малыша с застарелыми ожогами, отравлением и признаками недоедания обнаружили в коммунальной квартире на проспекте Энтузиастов. Пьяная мать категорически отказывалась от медицинской помощи для ребенка.