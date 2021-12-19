На Ленинском четвертый раз за месяц отремонтировали трубопровод

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершила ремонт поврежденного участка трубопровода возле дома 79 по Ленинскому проспекту. Как уточнили в пресс-службе организации, работы были завершены с опережением сроков в 22:00 субботы, 18 декабря.

Отопление перевели с штатный режим. В «Теплосети» напомнили жителям, что при отсутствии в домах отопления или горячей воды необходимо обратиться в управляющую компанию для проведения работ по настройке домовых систем.

Дефект на Ленинском проспекте ранее оставил без тепла 12 зданий, десять из которых — жилые дома. Трубы на проспекте ремонтируют четвертый раз с начала декабря. Ранее ремонт потребовался возле домов 76, 96 и 101.