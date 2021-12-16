Напавших на полицейского наркозакладчиков ищут в Петербурге

Двух предполагаемых наркозакладчиков разыскивают в Петербурге после нападения на полицейского. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области, мужчину и женщину, которые могли делать закладки, заметили на территории кладбища в Сестрорецке.

Полицейские попытались задержать подозрительную пару, однако, те оказали сопротивление. Мужчина и женщина пустили слезоточивый газ, после чего ранили полицейского в руку и скрылись на автомобиле.

Осматривая место происшествия, полицейские нашли пакет, в котором было около 250 граммов наркотика. Пострадавшему сотруднику правоохранительных органов оказали всю необходимую медицинскую помощь. Для поимки подозреваемых в Петербурге объявили план «Перехват».