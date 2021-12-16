На «фиолетовой» ветке метро случился коллапс

Пассажиром «фиолетовой» Фрунзенско-Приморской линии метро нелегко добраться домой вечером четверга, 16 декабря. Поезда от «Спортивной» до «Садовой» временно не ходят. Как сообщают «Невские Новости», ссылаясь на пассажиров-очевидцев, об этом объявляют по громкой связи с метрополитене.

Из-за вечернего часа-пик и плотного пассажиропотока на станциях собираются толпы людей. По данным Gazeta.spb, поезда от Шушар в сторону «Комендантского проспекта» ходят. Однако, движение осуществляется с увеличенным интервалом.

Точная причина сложившейся ситуации пока неизвестна. По предварительным данным, на станции «Спортивная» сломался поезд. Из него высадили всех пассажиров.