На улице Маяковского наледь упала на школьницу

В Центральном районе Петербурга от падения наледи с крыши пострадала 14-летняя девочка. Лед упал на неё с крыши бизнес-центра на улице Маяковского, 45.

Девочка дошла до Кирочной улицы, где и вызвала скорую помощь. Поэтому сначала появилась ошибочная информация, что травмы она получила возле дома 18 по Кирочной улице.

В администрации Центрального района пояснили, что ранее руководство бизнес-центра, с крыши которого упала наледь, предупреждали о необходимости своевременной очистки крыши. Глава районной администрации Елена Федорова взяла ситуацию под личный контроль.

Ранее сообщалось о травмированной девочке-подростке на улице Большой Зеленина. Однако, при просмотре записи камер видеонаблюдения выяснилось, что упавший с крыши снег не нанес ей вреда.