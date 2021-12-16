После обрушения перекрытия стройку у «Пионерской» проверит Госстройнадзор

В четверг, 16 декабря, стало известно об обрушении конструкции на строительной площадке будущего торгово-развлекательного комплекса «Голливуд» возле станции метро «Пионерская» в Приморском районе Петербурга. В пресс-службе «Госстройназдора» уточнили, что в ведомстве уже готовят документы для проведения внеплановой проверки объекта.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», по информации от застройщика, ЧП произошло из-за того, что при бетонировании перекрытия просела опалубка. После завершения процесса конструкция деформировалась и обрушилась.

Согласно поступившей информации, пострадавших во время обрушения на стройке ТРК «Голливуд» нет.